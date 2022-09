Foto: Pixabay - Estudante

Estão abertas as inscrições para três cursos gratuitos oferecidos pelo Senac. Os cursos de Informática Básica, Ferramentas de Marketing Digital e Penteados estão com vagas disponíveis. Dois desses cursos estão oferecidos pela Prefeitura de Juiz de Fora, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), dentro do programa Senac Gratuidade. Ao todo, são 66 vagas.

Segundo a Prefeitura, as capacitações foram lançadas na programação do Agosto Multicor, evento esse que celebra o respeito e a diversidade sexual e de gênero, com a proposta de fornecer melhores chances de inserção no mercado, além do fortalecimento do empreendedorismo individual.

As vagas são voltadas para todos os públicos. Quem tiver interesse, basta realizar a inscrição na Unidade do Senac, na Avenida Barão do Rio Branco, 3.330, de segunda a sexta, das 8h às 20h. As aulas serão presenciais e os alunos irão receber o Certificado de Participação com a chancela do Senac. Além disso, é possível se inscrever em mais de um curso.

O curso de Informática Básica terá início no dia 20 de setembro, com carga horária de 75 horas, com aulas de 13h às 17h, com duração até o dia 17 de outubro. Para se inscrever, o candidato precisa ser maior de 14 anos, apresentar CPF e ter Ensino Fundamental I completo, informações que devem ser dadas no ato da inscrição.

Para quem deseja realizar o curso de Penteado, a capacitação terá um total de 40 horas, com aulas de 9h às 13h, com início no dia 24 de setembro. Para se inscrever, é necessário ser maior de 16 anos, apresentar CPF e ter Ensino Fundamental completo. Também é necessário ser profissional com domínio técnico nos procedimentos de higienização e modelagem de cabelos (escova).

Já o curso de Ferramentas de Marketing Digital terá início no dia 18 de outubro, com aulas de 13h30 às 17h30. Para se inscrever, é necessário ser maior de 16 anos, apresentar CPF e ter Ensino Fundamental completo.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com o Senac pelo telefone e WhatsApp: (32) 3690-4700

