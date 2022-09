Acessa.com - Reprodução

O 7º Torneio Leiteiro de Vila Almeida começará nesta quinta-feira (15) e segue até domingo (18) com shows, premiações da competição leiteira e encontro de cavaleiros e amazonas. Com o apoio da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), o evento será realizado no campo de futebol da comunidade localizado na Rua Antônio Ribeiro de Almeida, s/n, Linhares.



Confira a programação completa:



Quinta-feira (15/9)

19h - Show com Vitor Hugo e Ministério Som e Adoração

20h - Show com Jerônimo Santos (Sertanejo Gospel)

21h - Show com Beto Silva e Ricardo Santos

Sexta-feira (16/9)

21h30 - Show com Hugo e Alex

1h - Show com Bruno Falcão



Sábado (17/9)

21h - Apresentação das Blogueirinhas

22h - Show com Edson e Gabriel

1h - Show com Léo de Freitas

Domingo (18/9)

12h - Encontro de Cavaleiros e Amazonas e premiação

17h - Show com Monique e Leonardo

19h - Premiação dos participantes do Torneio

20h - Show com Renan e Christiano



ÔNIBUS EXTRA

A linha de ônibus 427 (Linhares) vai contar com horários extras para atender ao público do Torneio Leiteiro. Haverá um horário extra às 1h30 tanto na madrugada de sexta para sábado quanto na de sábado para domingo. Os horários completos da linha 427 podem ser conferidos no Portal da PJF.

