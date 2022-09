Foto: Pixabay - Recrutamento

Juiz de Fora tem mais de mil oportunidades de trabalho de acordo com as plataformas Vagou JF e JF Empregos. Nesta quarta-feira, a plataforma Vagou JF está com vagas abertas para pedreiro, babá, serviços gerais e auxiliar de vendas.

Já no Portal JF Empregos, há vagas disponíveis para Açougueiro, Agente de Segurança, Ajustador, Caixa, Chefe de Cozinha, dentre outros. Há também 66 vagas de estágio e 160 vagas destinadas para pessoas com deficiência.



Para concorrer a uma das vagas, basta selecionar a oportunidade desejada e enviar seu currículo de modo online. Ambas as plataformas possuem um sistema onde pode ser feito o currículo de forma online e gratuita.



Para ter acesso às vagas do Vagou JF, basta clicar aqui. Já para ter acesso as vagas do JF Empregos, basta clicar aqui.



Tags:

jf empregos | oportunidade | Vagas | vagou jf