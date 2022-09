Foto: Pixabay - Transito na estrada

Começa neste domingo, 18, a Semana Nacional de Trânsito. Definido pelo Conselho Nacional de Trânsito, o tema deste ano é: “Juntos salvamos vidas!”. A pauta procura envolver todas as pessoas que de alguma forma participam do trânsito de alguma maneira, seja como condutores de veículos, pedestres e passageiros. O foco da ação é fazer com o que a população reflita sobre os comportamentos e o senso de coletividade no trânsito.



A campanha busca fazer com que o público adote novas medidas de segurança, na busca de reduzir o número de acidentes e mortes causadas pelo trânsito no Brasil. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), só no ano passado, o Brasil registrou 64.441 acidentes, tendo 5.381 mortes e mais de 71 mil pessoas feridas.



Diversas ações da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) serão promovidas em parceria com a Comissão Municipal de Segurança e Educação para o Trânsito (Comset) durante a Semana Nacional de Trânsito.



Confira a programação

Dia 18/09 - Domingo: Abertura da SNT



Rua de Brincar na Av. Brasil, Rua de Brincar, Av Brasil, a partir das 8h.

-Laboratório da Diversidade (sentindo na pele), com a Somar Brasil:

conscientização sobre as necessidades de mobilidade e locomoção das pessoas com deficiência.

- Apresentação Musical com a Instrutora de Música Nirlene e alguns alunos do Curso de Música do Sesc-MG; Balão institucional do Sesc para as crianças; Brinquedos (Xadrez gigante e dominó).

- Campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, em parceria com a Secretaria de Assistência Social (SAS).

- Mães pela Liberdade receberá doação de roupas através do Varal solidário para a população LGBTQIAPN+



De 19/09 a 24/09

- Conscientização dos motoristas da PJF sobre respeito às regras de trânsito e direção defensiva. Iniciativa da Ammep (Associação Municipal dos Motoristas Efetivos da PJF).

- Respeito! Não pare em vagas preferenciais - Campanha de conscientização sobre o uso indevido das vagas destinadas a pessoas com deficiência.



Dia 20/09

- Palestra Educativa na Escola Municipal Amélia Mascarenhas, com a Guarda Municipal de Juiz de Fora



Dias 20 e 21/09

- Ação de mobilização e educação para o trânsito para os motoristas da Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora e os dos municípios sob sua jurisdição.



Dia 21/09

- Seminário o desafio de salvar vidas no trânsito. Necessária inscrição prévia pelo site. Evento com certificado pela OAB. Vagas limitadas.



Dia 22/09

- Campanha educativa direcionada aos profissionais e usuários do transporte coletivo urbano.



Dia 23/09

- Blitz educativa no Pelotão Policial na MG 353, Km 70, bairro Grama.

Tags:

Consientização | Semana Nacional de Transito | trânsito