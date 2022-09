BPM - Divulgação

Um homem de 25 anos foi morto a tiros no bairro Santa Rita, região Leste de Juiz de Fora, na tarde desta quinta-feira, 15. De acordo com informações repassadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o homem foi socorrido ainda com vida e estava sendo encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), mas morreu a caminho da unidade hospitalar. A Polícia Militar conseguiu prender um dos suspeitos de envolvimento no homicídio

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, quatro pessoas estavam em um Fiat Pulse, clonado com placas do Rio de Janeiro, que colidiu com a moto em que estava a vítima, vindo a mesma cair no chão. Neste momento, dois ocupantes desceram do veículo e efetuaram vários disparos contra a vítima. Após o crime, os quatro suspeitos fugiram a pé. Em seguida roubaram outro veículo para continuar a fuga. O carro roubado, um Ford Fiesta, foi recuperado no bairro Nossa Senhora Aparecida. No local do crime foram recolhidos pela perícia 18 cápsulas de calibre 9 milímetros.



Ainda, de acordo com o boletim, um dos suspeitos foi encontrado e preso no bairro Vila Ideal. Com ele foi apreendido vinte e três buchas de maconha e duas barras grandes da mesma droga. Tanto os suspeitos quanto a vítima têm envolvimento com o tráfico de drogas.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios da Polícia Civil.

