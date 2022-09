Divulgação - Interdição no trânsito

A partir de segunda-feira, 19, a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) irá realizar interdições em algumas vias da cidade para a realização de obras como a substituição de de Rede de Água no bairro Bonfim, na Rua Alvino Ferreira Toledo, entre as Ruas Américo Lobo e Barão do Retiro. A obra terá início às 08h e terá previsão de término para às 17h, todos os dias até o término da obra. Por este motivo, a linha 208 - Progresso terá seu itinerário alterado e não irá circular no bairro. A linha 259 - Santa Paula/Av. Rio Branco, segue com o itinerário normalizado.



Uma outra interdição devido a obras, será no bairro Santa Cândida, que também terá início nesta segunda-feira, 19. De acordo com a SMU, haverá interdição total da Rua Pedro Paulo Vieira, entre as Ruas Ivanilda Aparecida da Silva e Jorge Raimundo, até o dia 14 de outubro, devido a remodelação da rede de esgoto no local.



Ainda de acordo com Secretaria, serão disponibilizados itinerários alternativos do transporte coletivo, devido às obras.



Bairro Bonfim: 208 – Progresso

- Sentido Centro/Bairro: ...Rua Barão do Retiro, Rua Danilo Breviglieri, Rua Américo Lobo...

- Sentido Bairro/Centro: ...Rua Augusto Stoppa, Rua Américo Lobo...



Obs: A linha 208 - Progresso deixará de atender ao Bairro Bonfim durante as obras.



Bairro Santa Cândida: 422 – Santa Cândida

- Sentido Centro/Bairro: ...Rua Dante Bellei, Rua Jorge Raimundo (Ponto Final).

- Sentido Bairro/Centro: ...(Ponto Final) Rua Jorge Raimundo, Rua João Salvi, Rua Pedro Paulo Vieira, Rua Ademir Pedretti dos Santos...

Tags:

Interdição na via | Obras | progresso | santa candida | smu