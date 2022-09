Acessa.com - Semana começa com céu claro, mas a chuva pode dar as caras a partir desta quarta-feira (21)

Juiz de Fora inicia a semana com céu claro a parcialmente nublado e com a temperatura mínima na casa dos 10°C e a máxima 32°C, segundo Claudemir Azevedo meteorologista do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ainda, de acordo com Claudemir, esse cenário pode mudar a partir de quarta-feira (21), isso porque haverá uma intensificação das áreas de instabilidade devido ao calor e a umidade do ar, comum na primavera. Sendo assim, há possibilidade de chuva para a cidade entre quarta-feira e quinta feira (22). Rajadas de ventos também podem ocorrer durante a chuva.

A umidade relativa do ar fica em torno de 30% a 50%.