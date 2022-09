Arquivo - Ocorrência policial

Duas pessoas foram baleadas no final da tarde de domingo (18) no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), três homens de 18, 22 e 25 anos e uma mulher de 43 anos estavam em um churrasco no bairro e ao saírem na rua foram surpreendidos por dois suspeitos encapuzados que desceram de um veículo Renault Sandero branco armados com armas de fogo e dispararam contra duas vítimas do grupo.

Um dos baleados foi atingido no abdômen e a outra vítima foi atingida na perna direita. Eles foram socorridos e levados para o Hospital de Pronto Socorro (HPS).

As testemunhas não souberam informar à polícia o motivo da tentativa de homicídio.

Em rastreamento, a PM localizou o carro usado durante o crime abandonado em via pública. Ele foi apreendido e levado para o pátio da Polícia Civil. Já os suspeitos não foram localizados.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios.

Tags:

juiz de fora | ocorrência | PM | Polícia