Nesta terça-feira, 20, dois bairros de Juiz de Fora e um Distrito terão o fornecimento de água comprometido devido a obras de manutenção. No bairro São Pedro, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) irá realizar um serviço de manutenção no conjunto de bombas da Estação de Tratamento de Água (ETA).



Já na rua Santa Terezinha, no bairro homônimo, a Cesama irá fazer uma interligação de redes. Por fim, no Distrito de Rosário de Minas, a Companhia irá realizar um serviço de manutenção no reservatório local.



Devido às intervenções, o serviço de abastecimento de água deve ficar comprometido entre 08h e 16h. De acordo com a Companhia, a normalização do serviço de abastecimento deve acontecer no período noturno do mesmo dia.



