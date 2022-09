Divulgação - Ocorrência

Uma idosa de 85 anos acionou a Polícia Militar na tarde de segunda-feira (19) para registrar o furto de suas joias, no bairro Fábrica, Zona Norte. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima afirmou que as joias são avaliadas em cerca de R$ 100 mil.

A idosa relatou aos policiais que há seis meses as chaves da sua casa sumiram de forma inexplicável junto com uma quantia de dinheiro que estava no local.



De acordo com os militares, a vítima não informou sobre possíveis suspeitos, mas relatou que reside sozinha em um local onde há outras casas de diferentes parentes. A perícia foi acionada no local, mas não constatou sinais de arrombamento.

