Reprodução - Perseguição no bairro Vila Alpina

Um homem de 21 anos foi detido após uma perseguição policial com auxílio do helicóptero Pégasus na tarde de segunda-feira (19) no bairro Vila Alpina. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, as viaturas foram acionadas para conter o suspeito que teria ameaçado com arma de fogo sua mãe e irmã de 41 e 24 anos, respectivamente.

As vítimas já possuem medidas protetivas contra o rapaz que foi na casa da família em busca de um calçado. Como não encontrou os sapatos que procurava, o suspeito ficou agressivo e iniciou as ameaças. A polícia foi acionada e ao ser abordado pelos militares, o suspeito pulou a janela e fugiu pelo matagal do bairro. Neste momento, a equipe solicitou apoio do helicóptero Pégasus e reforço para localizar o homem que estava supostamente armado.

A equipe só conseguiu prendê-lo no alto do bairro Bom Jardim, cerca de 4 quilômetros de onde foi feita a abordagem inicial.

A PM não localizou a arma de fogo com o suspeito que foi detido e conduzido à Delegacia de Plantão.

Tags:

Perseguição | PM | Vila Alpina