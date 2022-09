Divulgação - Ocorrência

Uma funcionária de um shopping foi vítima de estelionato na noite deste domingo (18) em Juiz de Fora.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a funcionária estava trabalhando quando o suspeito chegou ao local alegando trabalhar em uma sorveteria localizada no mesmo shopping e pediu para que a mesma trocasse moedas, citando que a gerente do local fazia esse favor para ele.

Confiando na palavra do indivíduo, já que ele usou o nome da gerente da loja, e entregou três sacolas com as moedas, a funcionária efetuou a transação no valor de $7 mil reais. Ainda de acordo com o boletim, o indivíduo conhecia o modus operandi da empresa, como horários e nome dos funcionários.

Quando foram conferir o valor das moedas encontraram somente $1237,25, após a conferência acionaram a Polícia Militar para o registro da ocorrência.

Diante dos fatos o caso concreto se amolda no crime de estelionato, induzindo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

As vítimas foram orientadas a procurar a Polícia Civil para abertura de um inquérito para apurar o caso e através de fotos e vídeos conseguiram ver que o mesmo indivíduo cometeu o mesmo crime em vários estabelecimentos.

Até o fechamento desta nota ninguém havia sido preso.