Foto: Associação dos Amigos das Comunidades - Aulas de capoeira

Para comemorar o Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, a Associação Amigos da Comunidade (AADC) irá promover no dia 9 de outubro a entrega de brinquedos para o público infantil.

A Associação funciona no bairro São Bernardo, em Juiz de Fora, e tem atuação há pouco mais de um ano. São atendidas cerca de 300 crianças, que participam de atividades esportivas, aulas de inglês e reforço escolar. Além disso, também são atendidos cerca de 120 pessoas idosas que também participam de atividades esportivas e cursos de informática.



De acordo com o presidente da Associação Fabiano Marquiny, é esperado uma doação de cerca de 3 mil brinquedos para as crianças. " Esse ano, nós vamos fazer a festa em frente a Associação, com uma espécie de rua de lazer, onde vai ter brinquedos para as crianças e toda a comunidade. Nós estamos planejando uma média de doação de 3 mil brinquedos que iremos distribuir as crianças presentes."



Ainda de acordo com o presidente da Associação, estão sendo recolhidas doações de brinquedos em toda a cidade. Outros trabalhos também são feitos pela Associação, como arrecadação de agasalhos, alimentos, coleta de recicláveis, óleo de cozinha e lixo eletrônico.



Para fazer as doações de brinquedos para a Associação Amigos da Comunidade, basta se dirigir até a sede a Associação, que fica na rua Goiás, 638, no bairro São Bernardo. Também é possível fazer a solicitação para o reconhecimento de brinquedos a domicílio pelo telefone (32) 3216-3902 ou fazer doação pelo PIX através da chave 41.398.654/0001-00



Tags:

associação dos amigos das comunidades | doação de brinquedos