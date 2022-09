Redes Sociais - Reprodução

A Prefeitura de Juiz de Fora começou a remoção dos destroços do ponto de ônibus que caiu após a chuva com ventos de mais de 90km/h atingirem a cidade na tarde desta quarta-feira (21).

Segundo informações da PJF, o serviço começou no fim da noite de quarta. A estrutura metálica foi retirada na manhã desta quinta-feira (22) e os trabalhadores do Demlurb fazem a limpeza do local para que o trânsito, que foi desviado para a pista central, seja liberado.

O serviço de remoção e recolocação é de responsabilidade da Cinturb.

OCORRÊNCIAS REGISTRADAS PELA DEFESA CIVIL

De acordo com a Defesa Civil, foram registradas onze ocorrências em função do vendaval. Nenhuma elas de gravidade.

A região da cidade com mais ocorrências foi a sudeste, com quatro.

As equipes da Defesa Civil seguem nas ruas para realizarem os atendimentos. Em caso de emergência acione o 199.

REMOÇÕES DE ÁRVORES E REPAROS DA CEMIG

O Corpo de Bombeiros e equipes da Cemig continuam empenhados na remoção das árvores caídas nas vias públicas, reparos e reestabelecimento da luz elétrica em vários bairros de Juiz de Fora na manhã desta quinta (21). Na Travessa Nelson Silva, no Costa Carvalho, moradores reclamam que ainda estão sem luz desde a tarde de quarta (21), já na Rua Pedro Gonçalves de Oliveira, bairro Bom Pastor, uma árvore está tombada sobre a fiação, o que impede a remoção da mesma pelos Bombeiros. A árvore ainda bloqueou a entrada de uma casa da via.

A Cemig informa, através da assessoria de comunicação, que já solicitou maior atenção aos dois casos, mas reforça que as equipes estão trabalhando ao máximo para reestabelecer todos os clientes.

Ainda, conforme nota, a principal causa dos desligamentos foram objetos lançados em direção à rede elétrica, como partes de telhados e galhos de árvores, que provocaram curtos-circuitos e rompimentos de cabos. Estes serviços, que representam maior risco à população, foram priorizados.

"Imediatamente após o início das ocorrências, equipes da empresa iniciaram os reparos e os trabalhos continuaram durante toda a madrugada e foi possível reestabelecer mais de 90% dos clientes afetados".

A previsão é que o restabelecimento do fornecimento para o restante dos clientes afetados seja feito até o fim da tarde de hoje (22/09).