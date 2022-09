ACESSA.com - Motoboy Allan dos Santos Pereira é gravado tocando piano em shopping e vídeo viraliza

O motoboy Allan dos Santos Pereira estava em horário de almoço, próximo ao ponto de coleta das entregas que faz, quando testou o piano que fica dentro do Spazio Design, nessa sexta-feira (23), chamando a atenção das pessoas que passavam pelo espaço. O vídeo foi postado na internet e, rapidamente, recebeu mais de 7 mil curtidas nas redes sociais

O instrumento já chamava a atenção do jovem trabalhador há algum tempo, mas ele sabia que o piano estava desregulado, com algumas teclas mudas. Allan verificou que o piano tinha passado por manutenção e não resistiu. Mesmo em pé, começou a tocá-lo. “O pedal estava muito longe, me contorci um pouco para conseguir tocar. A música estava com muitas pausas conforme eu trocava as notas, porque o pedal tem a função de manter a sonoridade. Mas eu estava me divertindo muito.”

Allan é autodidata. Conta que sempre foi apaixonado pela música, mas em uma família com oito irmãos, as oportunidades de se dedicar ao estudo do instrumento foram raras. “Foi a primeira vez que tive contato com o piano mecânico. Eu não tenho muita prática, por conta da falta de tempo. A música é como a matemática, o estudo é para a vida inteira, porque há conhecimentos ilimitados.”

Ele começou a treinar no pequeno teclado da cunhada dele. Depois, conseguiu adquirir o próprio teclado. Desenvolve o conhecimento conforme prática e, quando não sabe algo, usa a internet para buscar lições de profissionais. No celular, ele carrega playlists com as músicas que gosta de levar para treinar no instrumento. “Tanto as músicas clássicas, quanto a produção mais atual”, diz. Divide o amor pelas canções com a irmã, que canta na igreja e com a filha de colo, que fica atraída pelo som emitido pelo teclado, quando ele toca em casa.

Enquanto tocava o piano, Allan não percebeu que as pessoas começaram a cercá-lo, atraídas pela música. Quando terminou, ficou surpreso, ao perceber que havia pessoas testemunhando e registrando com seus celulares naquele momento. Posteriormente, após uma pessoa compartilhar as imagens, páginas de redes sociais repercutiram o vídeo e rapidamente começaram a chegar milhares de comentários e curtidas. “Eu toco música para mim, porque eu gosto muito. Não toco música para as outras pessoas, apesar de saber que ela tem o poder de envolver”, conta, confessando que a timidez é uma barreira para que ele compartilhe a sua musicalidade.

“É gratificante receber esse reconhecimento. Eu fiquei muito feliz. O pessoal gostou, recebi muitas mensagens. Nunca pensei que a arte pudesse me levar a algum lugar, mas a música sempre me leva para um lugar melhor”, comenta. “Falaram que eu preciso tocar mais vezes, que ajudou a distrair, no meio do dia de trabalho. Uma pessoa me disse que eu ajudei a mudar o fim de semana dela. Isso é muito especial”.

Apesar da timidez, a quantidade de retornos positivos após a publicação das imagens nas redes, fez com que o motoboy criasse uma página no instagram. Ele conta que não tinha contato com redes sociais, mas que gostaria de agradecer pelo carinho que recebeu. “Esse reconhecimento, para mim, é muito tocante. Inspira a chegar mais longe com a música. A música completa a minha vida, me ajuda a me expressar, faz eu seguir mais leve e mais animado. A arte tem essa função. Sem ela, minha vida seria um tédio”.

