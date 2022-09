Foto: Pixabay - Homem está internado no HPS desde o dia 25 de setembro

Está internado desde do dia 25 de setembro no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira (HPS) um homem sem identificação. De acordo com a Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, o homem relatou que teria sido vítima de agressão.

Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, as características do paciente são: homem adulto negro, aproximadamente 1,80cm de altura, idade aproximada de 30 anos, cabelo preto, possui tatuagens: na perna direita um tribal; nas costas tem um animal; no pé a frase "Fé em Deus"; e no braço esquerdo a letra "R". Possui cicatriz de cirurgia no abdômen. O homem está sem documentos.

O Hospital pede para quem tiver alguma informação, basta ligar para o telefone: (32) 3690-8358.

