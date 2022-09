Arquivo - Ocorrência policial

Um desentendimento entre duas mulheres virou uma pancadaria generalizada em um bar na tarde deste domingo (26) no bairro Teixeiras, em Juiz de Fora.

Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma guarnição policial se deparou com a briga generalizada entre os frequentadores do bar. Após a chegada da PM, várias pessoas saíram do local, inclusive alguns envolvidos na confusão. De acordo com testemunhas, a briga teria se iniciado após uma agressão verbal entre duas mulheres por motivos fúteis o que causou a agressão física de uma parte contra a outra, momento em que os frequentadores do bar tentaram conter a agressora, resultando em uma briga generalizada.

Duas pessoas precisaram ser atendidas pelo SAMU e encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). Um homem, que foi atingido com um copo de vidro na testa, o que causou um corte profundo, e uma mulher que levou um soco próximo ao olho esquerdo. Ambas as vítimas já foram atendidas, medicadas e liberadas. Ninguém foi preso

As partes envolvidas na briga precisarão comparecer ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Juiz de Fora.