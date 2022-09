Reprodução - Internet

Três jovens, que não tiveram as idades divulgadas, foram baleados na madrugada deste domingo (25), na avenida Eugênio Nascimento com a Rua Pedro Monachesi, nas proximidades de uma boate no bairro Aeroporto, em Juiz de Fora.



Segundo o Boletim de Ocorrência as vítimas alegaram que foram atingidas por tiros, disparados por uma dupla que passou de moto pelo local. A PM acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para atendimento aos jovens.

Um deles, foi atingido perto do tornozelo direito. Outra vítima, foi atingida na perna e na terceira vítima o tiro acertou no joelho. Todos os três foram encaminhados para o Hospital de Pronto Socorro (HPS).



A Polícia Militar fez rastreamento na região, mas não encontrou os suspeitos.