Arquivo - Viatura da Polícia Militar de Minas Gerais

Um homem, de 33 anos, foi preso no fim da manhã desta terça-feira (27) após invadir a casa da ex-companheira, agredi-la e fugir com a filha de um ano do casal, no bairro Linhares, em Juiz de Fora.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Miliar, uma viatura foi acionada através do 190, pela vítima, uma mulher de 27 anos. Ela alegou que seu ex-companheiro, de quem havia se separado recentemente, havia entrado em sua casa, sem autorização, pulando a entrada e arrombando a porta da frente. Neste momento ele a surpreendeu, ainda em sua cama, colocando uma faca em seu pescoço e lhe ameaçado de morte, além de ter lhe agredido batendo sua cabeça contra um portão. A vítima relatou que, em determinado momento, teria conseguido fugir para a via pública, deixando em casa a bebê do casal que naquele momento dormia. O suspeito teria, então, enrolado a menina em um cobertor e retirou-se da residência sem informar destino ou intenção.

Ainda, de acordo com o boletim, as guarnições da Polícia Militar rastrearam o suspeito por toda a madrugada, procurando a criança e o pai, na casa de familiares e em locais prováveis de sua localização. No final da manhã de terça-feira (27), o suspeito foi localizado e preso em posse da criança, que já foi entregue para a mãe.



O caso foi encaminhado para a Delegacia da Policia Civil.