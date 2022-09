Pixabay - Falta de água

Os bairros da Região Sul e Sudeste terão o fornecimento de água interrompidos nesta quinta-feira, 29. A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), irá fazer serviços de manutenção nestes dois locais. No bairro Alto dos Passos, será realizada a manutenção no conjunto de bombas da sua estação elevatória de água, localizada no cruzamento da Avenida Barão do Rio Branco com a Rua Belmiro Braga.

Com isso, o fornecimento de água será interrompido, o que pode afetar o abastecimento nas comunidades de Jardim de Alá, Arco-Íris, Previdenciários, Ipiranguinha, São Geraldo, Jardim Umuarama, Residencial Renascença, Vale Verde, Jardim Olímpia, Santa Luzia, Fazendinhas do Ipiranga, Santa Efigênia e Sagrado Coração de Jesus.

No bairro Tiguera, a Cesama irá realizar uma ação de interligação entre as redes de água das ruas Cláudio de Souza Lima, Ítalo Cupolillo, Sebastião Cândido Alves e Carlos Campos Sobrinho. Os serviços estão programados para acontecer entre 8h e 16h. A previsão para que o reabastecimento seja normalizado aconteça na noite de quinta-feira.

Alto dos Passos | Cesama | Falta de água | manutenção | Tiguera