Renan Ribeiro - Chuva deve atingir Juiz de Fora até sexta-feira

As instabilidades em ação na Região Sudeste do país são geradas pelas mudanças dos ventos, que têm médios e altos níveis atmosféricos, que ocorrem em concomitância com um frente fria que chegou nesta quarta-feira (28). Condição que provoca o tempo nublado e possibilidade de chuvas significativas na Zona da Mata, entre esta quarta-feira (28) e a sexta-feira (30).

Ao longo desta quarta-feira (28), conforme o professor de geografia, Renan Tristão, as temperaturas máximas em Juiz de Fora não passaram dos 21 graus, de acordo com a estação meteorológica do Bairro Bandeirantes. Na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o registro foi ainda menor, com a máxima alcançando 20 graus.

“É o que se espera para esta quinta-feira (29) e para a sexta-feira (30): tempo nublado, com forte possibilidade de chuva e temperaturas máxima que não devem ultrapassar os 19 graus. O Sol não deve aparecer até sábado”, descreve. As temperaturas mínimas, de acordo com o Inmet, devem alcançar 14 graus na quinta e 11 graus na sexta.

A Defesa Civil emitiu alerta de chuvas significativas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Situação que pode acarretar, conforme o órgão, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. O professor Renan, no entanto, ressalta, que para que uma tempestade como a que tomou o centro de Juiz de Fora, no dia 21, não deve ocorrer, por enquanto.

“O que mais chamou a atenção na última semana foi a força dos ventos e a ocorrência do granizo. O volume das chuvas, conforme alertou a Defesa Civil, será importante e significativo. Pode ser até que ocorram trovoadas, mas aquela tempestade com ventos fortes e granizo é pouco provável, para que ela ocorra, precisamos de temperaturas elevadas”, detalha Renan Tristão.