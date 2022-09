Pixabay - Comunidades celebram a fé nos arcanjos

A festa dos Santos Arcanjos é celebrada pela igreja católica no dia 29 de setembro. A palavra “Arcanjo”, conforme a arquidiocese significa “Anjo principal”, e “Anjo”, por sua vez, significa “mensageiro”. Na Arquidiocese de Juiz de Fora, as comunidades que homenageiam os Arcanjos em seus nomes prepararam programações especiais. Nas comunidades dos bairros Graminha e Alto Santo Antônio e na Matriz Santa Rita de Cássia, em Juiz de Fora, t haverá celebrações festivas, assim como na Paróquia São Miguel e Almas, em Santos Dumont, que terá cinco missas ao longo do dia, com uma procissão pelas ruas da cidade. Confira a programação:



Dia 29 de setembro – Quinta-feira – Dia dos Santos Arcanjos



Paróquia São Miguel e Almas – Santos Dumont/MG



7h, 9h, 11h e 15h – Missas

17h – Missa Solene seguida de procissão pelas ruas centrais da cidade

*Retornando para a Igreja Matriz, haverá o canto do “Te Deum” e bênção do Santíssimo Sacramento. *A Matriz fica na Praça Cesário Alvim, 49 – Centro

Santuário São Miguel e Almas – Graminha (pertencente à Paróquia Santa Luzia)

*A igreja fica na Rua Joaquim Vicente Guedes, 1975 – Bairro Graminha

19h – Missa Solene com bênção das imagens, do sal, do óleo, da água e das velas de São Miguel





Igreja São Miguel – Alto Santo Antônio (pertencente à Paróquia Santo Antônio do Paraibuna)

*A igreja fica na Rua dos Vencedores, 05 – Santo Antônio

19h30 – Missa





Paróquia Santa Rita de Cássia – Bonfim

*A Matriz fica na Rua Barão do Retiro, 388 – Bonfim

7h, 10h, 15h, 17h e 19h – Missas