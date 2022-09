Foto: Pixabay - Câmara aprova mudanças nos sepultamentos em JF

Foi aprovada na última quinta-feira (29), pela Câmara Municipal, que os sepultamentos possam ser realizados antes do decorrido, o prazo de 24 horas do falecimento, desde que seja apresentada a declaração ou atestado de óbito e guia de sepultamento. Ainda de acordo com a decisão, a proposta alega que nenhum cadáver poderá permanecer insepulto no cemitério, após 36 horas do momento do falecimento, exceto se o corpo estiver embalsamado ou se houver determinação de autoridade judicial ou policial. Confira na íntegra a PL neste link.



Com a medida, foi alterado o Código de Posturas do Município. O Projeto de Lei Complementar, (PLC), de autoria do vereador João Wagner Antoniol (PSC), argumenta que Juiz de Fora é um dos raros municípios da região que proíbe sepultamento antes do decorrido de 24 horas de falecimento. De acordo com o vereador João Wagner Antoniol, grandes transtornos acabam sendo causados tanto para as funerárias, quanto para os entes ou responsáveis pelos corpos, principalmente quando o corpo a ser sepultado é trazido de uma cidade vizinha.



O texto reforça ainda que no passado existiram casos de pessoas que foram enterradas vivas devido à catalepsia patológica - doença rara em que os membros se tornam rígidos. “Muitos especialistas, contudo, afirmam que isso não seria possível nos dias de hoje, pois já existem equipamentos tecnológicos que, quando corretamente utilizados, não falham ao definir os sinais vitais e permitem atestar o óbito com precisão”.

O PLC é de autoria do vereador João Wagner Antoniol (PSC), e segue para sanção do Poder Executivo.



Câmara Municipal | JF | Sepultamentos