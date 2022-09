Divulgação PJF/ Carlos Mendonça - Parques voltam a funcionar na terça-feira (4)

Os Parques Municipal e do Museu Mariano Procópio estarão fechados no domingo (2), por conta das eleições. Ambos voltarão a receber visitantes na terça-feira (4), no horário normal. Por outro lado, o Parque da Lajinha terá funcionamento normal, das 8 às 17h no domingo (2). A Feira Livre da Avenida Brasil também funciona no domingo, das 7h às 13h. Já a feira da Rua Manoel Bernardino, no São Mateus, estará aberta ao público das 7h às 12h30.