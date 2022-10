Divulgação PCMG - De acordo com o delegado Leonardo Bueno, alguns dos suspeitos têm envolvimento em mais de um crime

Três homens de 18, 30 e 43 anos, respectivamente, foram presos por envolvimento e casos de furtos praticados entre agosto e setembro, no Centro de Juiz de Fora. A Polícia Civil repassou informações sobre as investigações nesta quarta-feira (5). Os inquéritos, que incluem os furtos em uma escola de música e em estabelecimentos comerciais, foram concluídos.

Além dos furtos, a Polícia Civil também está em fase de conclusão de outro inquérito, referente a um arrombamento e furto em uma ótica, registrado no dia 27 de setembro, que tem um envolvido identificado. Conforme o delegado Leonardo Bueno, a Civil vai representar pela prisão preventiva dos suspeitos identificados no decorrer das apurações. Outras apurações, que correm em sigilo continuam a cargo da 7ª Delegacia.



O delegado destacou ainda que há um trabalho em conjunto com a Polícia Militar, para intensificar o combate a esses delitos na região central. "A PM realizando patrulhamento ostensivo na área e a Polícia Civil apurando esses crimes”, destaca.

Leonardo Bueno detalhou que o furto contra a escola de música, ocorrido no dia 28 de agosto, tem dois suspeitos envolvidos. Eles entraram no estabelecimento e levaram os instrumentos musicais. A investigação levou aos dois autores, ambos de 43 anos. Um dos investigados prestou depoimento e, atualmente, encontra-se preso. Durante as diligências, os policiais civis também conseguiram recuperar um dos teclados subtraídos na época.

Ainda em agosto, foi apurado o furto praticado no dia 30, em uma loja. Na ocasião, após arrombamento das portas, foram levados R$200. Levantamentos da PCMG indicaram que um suspeito, de 30 anos, teria cometido o delito. Ele prestou depoimento e confessou a autoria, além de confessar a própria participação em outro furto, realizado no dia 22 de setembro, em um estabelecimento comercial, onde ele levou R$400 em dinheiro, após arrombar a porta do local. De acordo com o delegado, o suspeito teria envolvimento em um terceiro delito, da mesma natureza, registrado no dia 29 de setembro. Na ocasião, o rapaz foi preso em flagrante e se encontra à disposição da Justiça.

Um jovem, de 18 anos, também é investigado por ter cometido furto e incêndio ocorridos em uma loja de móveis, no dia 13 de setembro. Ele entrou no local, furtou objetos e dinheiro. O rapaz prestou depoimento e confessou ter praticado a atividade criminosa, informando que utilizou um isqueiro para iluminar o interior do estabelecimento e acabou dando início a um incêndio. O jovem está detido em virtude de outro procedimento, e permanece à disposição da Justiça.