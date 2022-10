PMMG - A equipe policial ainda realiza a busca de um dos envolvidos na mata Três Moinhos

Uma perseguição foi registrada na manhã desta quinta-feira (6) no bairro São Benedito. Conforme o subtenente Marcos da 4° Companhia de Policiamento Especializado, um grupo armado efetuou vários disparos de dentro de um veículo na região. Um dos envolvidos foi baleado e foi encaminhado para unidade hospitalar.

Segundo o Sargento Wescley, responsável pela operação, a perseguição se iniciou após o motorista do veículo, em que estavam os suspeitos, desobedecer a ordem de parada. Durante a fuga, houve troca de tiros e a viatura da PM foi atingida. Em determinado momento, os suspeitos pararam o carro e tentaram fugir a pé. Um foi capturado no momento em que desceu do carro, outro foi preso após correr pela mata e ser cercado no bairro Linhares. O terceiro envolvido conseguiu fugir. As buscas continuam pela mata do bairro Três Moinhos.

Com os dois homens foram apreendidas duas armas de calibre não informado e uma pistola.

