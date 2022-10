Foto: Pixabay - Parques de JF oferecem programação para toda a família a partir deste fim de semana

O Parque da Lajinha irá promover a 10ª edição do "Domingo no Parque", edição especial Dia das Crianças. O Evento acontece neste domingo, dia 9, onde haverá diversas ações voltadas para as crianças e demais públicos. Além disso, em comemoração ao primeiro ano do Parque Municipal de Juiz de Fora, o local também terá uma programação especial a partir deste fim semana. Atrações como Yoga no Parque, Caravana da Funalfa e JF Lazer estão dentro da programação.

Ainda sobre a programação de aniversário, o Parque Municipal irá promover as oficinas “Tudo é brinquedo” e “A primavera chegou" e o Torneio de Badminton. As atrações serão abertas ao público, sem a necessidade de inscrição. Haverá também o torneio GOL a GOL Feminino Sub-15.



Para ter acesso as piscinas do Parque Municipal é preciso realizar o cadastramento na recepção do Parque de terça a domingo entre 08h e 16h. Após a realização do cadastro e com a carteirinha em mãos, as piscinas poderão ser usadas a partir das 08h15 e com horário de saída às 16h30. Haverá um limite de cem pessoas para a piscina adulta e 50 para a piscina infantil. Haverá um controle de entrada dos visitantes e só poderão ter acesso às piscinas mediante apresentação da carteirinha.



Confira a Programação completa para ambos os parques abaixo:

Parque da Lajinha

9h - Yoga

Apoio - Professora Joana Kamil - @joanakamil



10h - Aula de dança

Apoio - Professora, Personal Dance e Aeróbica (online e presencial) Graziele - @grazi.elen



11h - Roda de conversa. Tema: Prevenção contra o câncer de mama

Apoio - Instituto Acredite - @acreditenaenergiaoficial



9h às 12h - Serviços de saúde, com aferição de pressão arterial, teste de glicemia, entre outros.

Apoio - Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde(Suprema) - @eusou suprema



13h às 14h - Exposição e oficina de artesanatos com sacolas plásticas

Atividades lúdicas para crianças

Apoio: Empresa Hiperrol embalagens - @hiperrol



14h - Teatro de Fantoches

14h30 - Recreação Infantil

Apoio: Teatro de Marionetes - @abraaogouvea

Tio Bê - @tioberecreacao







Parque Municipal

Domingo - 9



8h às 12h JF Lazer + Caravana Funalfa

9h Yoga no Parque

11h e 15h Visitas Guiadas ao Bosque



Terça - 11



9h Aulão Pilates Solo (Alunas e alunos do projeto)

15h Visita Guiada - Roteiro de Primavera



Quarta - 12



9h Exposição de fotos “ Um ano de Parque Municipal”

10h Doação de Mudas de plantas

11h Visita Guiada ao Bosque

13h Oficina “Tudo é brinquedo”, com materiais recicláveis

13h Torneio de Badminton (Aberto ao público)

15h Visita Guiada - Roteiro de Primavera



Quinta - 13

8h Torneio de Goleiro (Alunos do projeto)

13h Torneio 3x3 Futebol (Alunos do projeto)

15h Visita Guiada - Roteiro de Primavera



Sexta - 14



13h Oficina com alunos de Iniciação Esportiva e Futebol (Alunas e alunos do projeto)

15h Visita Guiada - Roteiro de Primavera



Sábado - 15



9h Torneio GOL a GOL Feminino Sub-15 (Aberto ao Público)

Inscrições pelo instagram @parquemunicipaljf



10h Oficina “A Primavera Chegou”, com colagens, pinturas e brincadeiras ao ar livre



11h e 15h Visita Guiada ao Bosque



Domingo - 16



9h Amistoso de Futebol Masculino (Alunos do projeto)

11h e 15h Visita Guiada ao Bosque

14h Doação de Mudas de plantas