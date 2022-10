PRF - PRF apreende pedras preciosas avaliadas em cerca de R$ 128 milhões em Juiz de Fora

Na manhã desta segunda-feira (10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu pedras preciosas dentro de uma caminhonete na BR-040, em Juiz de Fora (MG).

Os policiais realizavam ação de combate ao crime em frente à Unidade Operacional de Juiz de Fora, quando foi dada ordem de parada para um automóvel GM/S10 com placas de Ituiutaba (MG).

O veículo era ocupado por três pessoas, sendo dois homens de 46 anos e uma mulher de 59 anos. Os três declararam serem corretores de imóveis. Em consultas realizadas verificou-se que os 3 indivíduos já tinham passagem criminal, inclusive por crimes relacionados ao transporte irregular de pedras preciosas.

Durante a fiscalização no interior do veículo, foi localizado uma bolsa com pedras de cor esverdeada, que os ocupantes informaram tratarem-se de pedras sem valor significativo.

FOTO: PRF - Pedras preciosas apreendidas

Entretanto, em continuidade às buscas, foi encontrado um laudo referente aos minerais transportados e restou comprovado, que o material transportado, trata-se de 1,2 kg de Alexandrita, que possui elevadíssimo valor comercial.

Tendo em vista o transporte ilícito de tais pedras, inclusive sem comprovação de recolhimento dos devidos impostos, foram os três envolvidos encaminhados, juntamente com a mercadoria e o veículo, para a Polícia Federal.

PRF - Pedras preciosas apreendidas

Tags:

apreensão | Apreensão de drogas | Bope | Cães | chuva de granizo | Core | Drogas | Geral | Operação Conjunta | PF drogas maconha rio de janeiro alemão zona norte | PRF | rio | Rodovia BR-040