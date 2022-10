Foto: Prefeitura de Juiz de Fora - Alguns serviços estarão disponíveis durante o feriado

A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou os horários de funcionamento de alguns serviços que estarão disponíveis nesta quarta-feira, 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida. Acompanhe abaixo:

Companhia de Saneamento Municipal (Cesama): A Cesama funciona em esquema de plantão, com atendimento pelo 115, que funciona 24 horas.

Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb): Os serviços de coleta seletiva e de lixo domiciliar serão interrompidos. Os serviços administrativos do Demlurb, de capina e roçada, e dos ecopontos de coleta de pneus e de recolhimento de restos da construção civil também não funcionarão durante o feriado. Equipes de varrição atuarão nas feiras livres dos bairros Bandeirantes e São Mateus. Também haverá trabalhadores fazendo limpeza na região Central da cidade e próximo ao Viaduto Ramirez Gonzalez (viaduto da BD), no bairro Cerâmica. Além disso, haverá equipes fazendo a limpeza das margens do Rio Paraibuna. Todos os serviços do Demlurb serão retomados na quinta-feira, 13.

Guarda Municipal (GM): Estarão em funcionamento a Central de Atendimento 24h que atende pelo telefone 153 e as rondas preventivas.

Agentes de Transporte e Trânsito: Durante o feriado, as equipes de plantão poderão ser acionadas pelo telefone 2104-7400.

Defesa Civil: A equipe da Defesa Civil estará de plantão. Em caso de emergência, disque 199. A Central de Atendimento funciona 24h.

Mercado Municipal: Funcionará na quarta-feira das 8h às 12h.

Feiras livres: Na quarta-feira, 12, a Feira Noturna não funcionará; feiras dos bairros Bandeirantes e São Mateus funcionam normalmente.

Restaurante Popular: não funcionará nesta quarta-feira, 12. Volta ao funcionamento normal na quinta-feira, 13.

Saúde: Os serviços de Urgência e Emergência do Pronto Atendimento Infantil (PAI), Regional Leste e Hospital de Pronto Socorro (HPS), bem como a Central de Regulação de Vagas Hospitalares permanecem em funcionamento normal 24 horas durante o período. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) não funcionam na quarta, retomando as atividades na quinta-feira, 13, às 8h. Os departamentos de Saúde da Mulher, Criança e do Adolescente e do Idoso retomam as atividades na quinta-feira. O Departamento de Saúde Mental (DESM), o Centro de Atenção à Saúde Mental (CASM)/ Centro de Convivência Recriar (CCR), o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Leste e Caps I retomam o funcionamento na quinta-feira, 13. O Caps AD e o Caps Casa Viva funcionam normalmente. O Pam Marechal permanece fechado na quarta, retomando os atendimentos na quinta-feira. As Vacinações contra a Covid-19, a Influenza e a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação para atualização vacinal retornam normalmente na próxima quinta-feira, 13, nas UBSs e nos departamentos de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente e do Idoso, a partir das 8h.

Casa da Mulher: O centro de referência não funcionará na quarta-feira, 12, retornando as atividades na quinta, 13.

Assistência Social: Funcionarão normalmente os equipamentos de acolhimento da população em situação de rua, Centro Pop, acolhimento de crianças e adolescentes, bem como as casas de passagem. A Abordagem Social atua 24 horas. Os Cras, Creas e Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) não funcionarão.

Conselhos Tutelares: Funcionarão em esquema de plantão, pelos telefones: Sul/Oeste: 99939-9073; Centro/Norte: 99939-8073; Leste: 99939-9373.

Funalfa: A Praça CEU funciona das 10h às 18h. O Teatro Paschoal Carlos Magno estará aberto para espetáculos às 16h e às 20h. A sede da Funalfa, Casa de Leitura Delfina Rocha e Biblioteca Municipal Murilo Mendes, Museu Ferroviário e os centros culturais Bernardo Mascarenhas e Dnar Rocha permanecem fechados na quarta-feira.

Parque Municipal: O Parque Municipal funcionará normalmente das 8h às 17h, com entrada permitida até as 16h.

Museu Mariano Procópio: O Museu fica aberto para visitação das 10h30 às 16h, enquanto que o parque do Museu funcionará normalmente das 8h às 17h.

Espaço Cidade: Funcionará normalmente das 10h às 15h.

Parque da Lajinha: O Parque da Lajinha funcionará normalmente na quarta-feira, 7, das 8h às 17h.

Departamento de Atendimento ao Cidadão: O DAC não funcionará na quarta-feira, 12, retornando ao normal na quinta-feira, 13.



