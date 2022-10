Reprodução - máscaras não são mais obrigatórias para pacientes, visitantes e acompanhantes em hospitais de Juiz de Fora

A PJF publicou no Atos do Governo da manhã desta terça-feira (11) que as máscaras não são mais obrigatórias, mas recomendadas para visitantes, acompanhantes e pacientes em hospitais da cidade. A mudança se deve considerando o monitoramento da situação epidemiológica da pandemia da Covid-19 no Município, com redução no número de casos e estabilidade no número de registro de óbitos nos termos do art. 30, inc. I, da Constituição Federal.

Segundo a Portaria 40 o uso de máscaras continua sendo obrigatório para trabalhadores de saúde, nos Serviços de Saúde Públicos e Privados de Atenção Primária à Saúde, Atenção Secundária e Atenção Terciária, Instituições de Longa Permanência (ILPI), Comunidades Terapêuticas e Serviços Residenciais Terapêuticos.

Ainda, de acordo com a portaria. "O uso da máscara facial nos demais locais não mencionados nesta Portaria é facultativo, entretanto recomenda-se sua utilização em ambientes, abertos ou fechados, em que haja aglomeração de pessoas, como repartições públicas, comércios, bancos, elevadores, academias, táxi, Uber ônibus, escolas, creches, cinemas, teatros, igrejas e demais ambientes da iniciativa privada".