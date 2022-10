Corpo de Bombeiros - Apartamento pega fogo no bairro Cidade do Sol em Juiz de Fora

Um homem, de idade não revelada, passou mal após seu apartamento pegar fogo na noite desta quarta-feira (12) no bairro Cidade do Sol, em Juiz de Fora. Um cachorro de pequeno porte morreu após inalar a fumaça.

Segundo o Corpo de Bombeiros o incêndio começou por volta das 23h no apartamento que se localizava no segundo andar. Quando as equipes chegaram ao local, o fogo tomava conta de todos os seis cômodos do apartamento. Imediatamente os militares iniciaram o combate às chamas para evitar que as chamas atingissem outros apartamentos.

Após o combate às chamas, foi feito o rescaldo eliminando os riscos e os apartamentos laterais foram liberados aos moradores. A Rede elétrica foi atingida.

Os apartamentos, em cima do que foi atingido, não havia moradores vindo a somente quebrar as janelas devido as chamas.



Ainda, segundo o Corpo de Bombeiros, não foi possível detectar as causas do incêndio.

