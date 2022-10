Arquivo - Viatura da Polícia Militar de Minas Gerais

Cerca de 100 motos foram apreendidas na noite desta quinta-feira (13) durante o "rolezinho" no Centro de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição recebeu várias denúncias de que cerca de 100 motos estariam participando de um "rolezinho" e que os condutores estariam transitando em via pública, pela região central da cidade.

As denúncias acrescentam que durante o "rolezinho", diversas motos transitavam sentido Centro/Manoel Honório praticando infrações de trânsito, entre elas velocidade superior a máxima permitida para a via, motos sem placas de identificação ou ilegível realizando manobras de exibição, além de transitarem na via ameaçando a integridade física dos demais usuários.

Ainda, de acordo com a Polícia Militar, a viatura oficial do Comando de Policiamento Urbano (CPU) se deparou com o "rolezinho" denunciado, passando a acompanha-lo e repassando na rede de rádio a movimentação das motos. Demais viaturas passaram a se posicionar com o intuito de realizar o cerco e o bloqueio dos veículos.

As motos apreendidas foram encaminhadas para o pátio da Polícia Civil.