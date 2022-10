UFJF - Anel viário da UFJF

O trânsito de veículos será totalmente interrompido no anel viário da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) no próximo domingo 16, no horário entre 7h30 e 10h, devido à realização da “9ª Corrida Solidária da Ascomcer”. O estacionamento no local também não será permitido. Devido ao fechamento do campus, as linhas de ônibus 532, 534, 541, 544, 547, 548, 549, 590 e 599 vão cumprir horário alternativo no período da competição.

Confira o itinerário alternativo das linhas:



Linhas 532, 534, 541:

Sentido Centro / Bairro: Sem alteração

Sentido Bairro / Centro: ...Av. Pres. Costa e Silva, Rua José Lourenço Kelmer, Trevo Jardim Casa Blanca, Av. Pedro Henrique Kranbeck, Rua Roberto Stigert, Av. Pres. Costa e Silva, Rua Álvaro José Rodrigues, Rua Liduino Vieira dos Reis, Av. Eugênio do Nascimento, Av. Pres. Itamar Franco....

Linha 547:

Sentido Centro / Bairro: Sem Alteração

Sentido Bairro / Centro: ...Rua José Lourenço Kelmer, Av. Pres. Costa e Silva, Rua Álvaro José Rodrigues, Rua Liduino Vieira dos Reis, Av. Eugênio do Nascimento, Av. Pres. Itamar Franco....

Linhas 544, 548:

Sentido Centro/Bairro: ... Av. Presidente Itamar Franco, Av. Eugênio do Nascimento, Estádio, Rua Liduino Vieira dos Reis, Rua Álvaro José Rodrigues, Av. Presidente Costa e Silva, …

Sentido Bairro/Centro: Sem alteração

Linha 549:

Sentido Centro / Bairro: ...Av. Pres. Itamar Franco, Av. Eugênio do Nascimento, Rua Liduino Vieira dos Reis, Rua Álvaro José Rodrigues, Av. Pres. Costa e Silva…

Sentido Bairro / Centro: ...Av. Pres. Costa e Silva, Rua José Lourenço Kelmer, Trevo Jardim Casa Blanca, Av. Pedro Henrique Kranbeck, Rua Roberto Stigert, Av. Pres. Costa e Silva, Rua Álvaro José Rodrigues, Rua Liduino Vieira dos Reis, Av. Eugênio do Nascimento, Av. Itamar Franco....

Linha 590:

Sentido Zona Sul/UFJF: Av. Itamar Franco, Av. Eugênio do Nascimento, CAS, Rua Waldyr Pedro Monachesi (Sesi-Minas) - ponto final.

Sentido UFJF/Zona Sul: ...Rua Waldyr Pedro Monachesi (Sesi-Minas) – ponto final, Av. Eugênio do Nascimento, CAS-HU, Av. Itamar Franco …

Linha 599 – São Pedro:

Sentido Bairro / Centro:...Av. Senhor dos Passos, Rua José Lourenço, Rua Roberto Stiegert, Av. Costa e Silva, Rua Álvaro José Rodrigues, Rua Liduino Vieira dos Reis, Av. Eugênio do Nascimento, Av. Presidente Itamar Franco…

Sentido Centro/Bairro: Sem alteração.