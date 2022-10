Arquivo - Ronda policial

Um idoso de 76 anos foi vítima de roubo na madrugada de quinta-feira (13), no Bairro Grama. A vítima relatou que dois homens de 22 e 28 anos, respectivamente, entraram, agrediram, amarraram e levaram vários pertences, fugindo na sequência. Mediante fotos de suspeitos, o idoso reconheceu os dois autores .

O jovem de 22 anos foi encontrado na casa em que mora, na mesma localidade. Ele tentou fugir da abordagem, mas a Polícia Militar conseguiu cercá-lo. A TV do idoso, roubada pela dupla, foi encontrada em um matagal perto da casa da vítima.

Na residência do envolvido foram localizados documentos , nove cédulas antigas, R$246, um relógio, um machado, um facão, três facas, um canivete, um óculos, cordas, uma bolsa, 14 aparelhos de barbear, um cinto, uma corda para amarrar cavalo e um cordão.

O senhor que teve a casa saqueada apresentava hematomas no braço e no punho, sendo encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde foi medicado e liberado.

A Polícia Militar realizou rastreamento, mas ainda não confirmou a prisão do segundo envolvido no crime.