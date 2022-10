Arquivo Pessoal - Família busca recursos para reformar o apartamento que foi incendiado

Restaurar o lar da família do casal Douglas e Natália é o objetivo de uma vaquinha virtual, que é criada pelo irmão dele, Luan Cristian Sousa Santos. O casal, acompanhado das duas filhas, estava fora e, quando retornou para o apartamento, no Bairro Cidade do Sol, Zona Norte, verificou que havia um imóvel em chamas, quando se aproximaram, viram que era o local em que eles moravam. Eles perderam todos os móveis, roupas, eletrodomésticos, mantimentos e brinquedos. Perderam, inclusive, a cadelinha de estimação, que vivia com a família há sete anos.



Douglas, ainda em choque pelo ocorrido, está afastado do trabalho por motivos de saúde e muitas pessoas se uniram para ajudar o casal, após o desastre.

De acordo com Luan, a família do irmão está, provisoriamente, morando com os pais deles, mas ainda com o psicológico muito afetado pela situação. "Meu irmão está se recuperando. Está vendo que bastante gente está empenhada em ajudá-lo. De ontem para hoje já teve uma melhora muito boa, está conversando mais. Um dia após a tragédia, ele estava sem querer conversar, ficava olhando para o nada, estava em estado de choque mesmo, de verdade", conta.

Arquivo Pessoal - Objetos e móveis foram completamente consumidos pelas chamas Arquivo Pessoal - Cômodos foram completamente afetados pelo fogo

Embora as pessoas tenham se mobilizado para ajudar o casal a ter novamente um lar, conforme Luan, ainda faltam muitas coisas. "Graças a Deus temos ganhado bastante coisa, ganhamos geladeira, fogão, guarda-roupa, cama e algumas roupas. O que ele tem precisado é de alimento, de utensílios de cozinha, pois queimou tudo da cozinha. Também precisa de materiais de limpeza, que queimou tudo também. Roupa para crianças, brinquedos, também são bem-vindos, porque a minha sobrinha perdeu tudo".

Com o dinheiro da vaquinha, a intenção, é fazer uma reforma completa no imóvel, para que a família possa ter condições de voltar a viver no local. A meta para que isso possa ocorrer é o valor de R$50 mil.