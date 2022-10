Polícia Militar de Meio Ambiente - Animais foram apreendidos e levados para avaliação veterinária

O Pelotão de Meio Ambiente da Polícia Militar realizou a apreensão de dois buldogues e cinco calopsitas na Rua Coronel Pedro Porto, no Bairro Monte Castelo, Zona Norte, na tarde desta sexta-feira (14). De acordo com o denunciante, os animais estavam abandonados há meses e eram alimentados por meio de um buraco, por meio do qual os policiais tiveram acesso ao local.

De acordo com o comandante do Pelotão do Meio Ambiente em Juiz de Fora, tenente Júlio César de Almeida. Não havia alimentação alguma e a água que havia para os cães tinha lodo. As aves estavam em um viveiro, que também não tinha água e nem alimento. Os animais foram encaminhados para uma clínica veterinária e, a princípio, devem ser levados ao Canil Municipal, posteriormente.

FOTO: Polícia Militar de Meio Ambiente - Cães eram alimentados por vizinhos

Embora tenha feito buscas, a Polícia Militar não conseguiu localizar os tutores. “Os vizinhos ouviam os cães chorando de fome e vinham alimentá-los por meio do buraco. Mesmo assim, eles estão muito magros”, destaca o tenente Almeida. Algo que chamou a atenção dos policiais foi a reação do cão que estava no colo do tenente, ao avistar uma das calopsitas que foram colocadas em cima de uma mesa no local.

“Quando eu soltei o cachorro, ele se desesperou para tentar comer a ave”, relata. A Polícia Militar de Meio Ambiente realiza o Registro de Evento de Defesa Social, por meio do qual vai comunicar o ocorrido para a Polícia Civil e para o Ministério Público, para que os responsáveis sejam indiciados. Os tutores deverão receber uma multa e responderão por maus-tratos.

“Maltratar animais é crime, dá multa e dá prisão.As pessoas têm que respeitar os animais, caso vá viajar, ou vá deixar o cão sozinho, que peça alguém para cuidar dele. Não deixe os animais abandonados. A PM vai receber denúncia vai estar atuante”, destacou o tenente Almeida.



