Reprodução - Praça da Estação

Para marcar o Dia Mundial da Alimentação celebrado neste domingo (16), a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), juntamente com Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Juiz de Fora (Comsea-JF) vinculado à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), promoverão diversas ações relacionadas ao tema na próxima segunda-feira, 17, das 9h às 16h, na Praça da Estação.

Haverá café da manhã gratuito para a população, doação de alimentos da reforma agrária através do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), doação de mudas de hortaliças por meio do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região (CRN9-MG), exibição de vídeos sobre educação alimentar e nutricional, avaliação antropométrica que será realizada pelos cursos de Nutrição das Faculdades Centro Universitário Estácio Juiz de Fora e Universo, atividade educativa feita pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e entrega de materiais educativos relacionados à alimentação saudável, segurança alimentar e agroecologia.

De acordo com a presidente do Comsea-JF, Maria Geralda de Souza Lopes, “essa ação visa apresentar para o município o trabalho que o Conselho desempenha que é de discutir a política de segurança alimentar e nutricional. Essa discussão ainda se faz mais necessária neste momento em que a fome afeta, atualmente, 33,1 milhões de brasileiros. No dia 17 de outubro vamos apresentar à população como é possível assegurar a alimentação saudável, mostrar como a Economia Solidária pode ajudar, fazendo um movimento reverso da situação que estamos vivendo hoje”.