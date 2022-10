Acessa.com - Previsão do tempo

Juiz de Fora começa a semana com temperaturas elevadas e possibilidade de chuva a partir desta quarta-feira (19). Segundo Anete Fernandes, meteorologista do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a condição de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas acontece devido ao rompimento do bloqueio atmosférico que com o aumento do calor causa chuvas típicas da primavera.

A temperatura mínima prevista para a cidade é de 13ºC e a máxima de 31ºC. A umidade do ar fica em torno de 40% no período de maior aquecimento.

