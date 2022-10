Pixabay - Desabastecimento nos bairros Três Moinhos e Linhares nesta terça e quarta para obras

Nesta terça-feira, 18, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) irá iniciar um serviço de interligação de redes na Rua Rosa Sffeir, no bairro Grajaú. Para a condução dos trabalhos, será preciso interromper o abastecimento local, o que pode comprometer a distribuição de água no bairro Três Moinhos e na Rua Diva Garcia, no bairro Linhares, nesta terça, 18, e quarta, 19, de 8h às 16h.

A previsão é de que o sistema seja regularizado na noite de quarta.

Remodelação das redes de água e esgoto da via

A interligação é parte da obra de remodelação das redes de água e esgoto da via, que teve início nesta segunda-feira, 17. A princípio, serão trocados cerca de 60 metros de tubulações. Enquanto durarem os trabalhos, o trânsito na via estará em meia pista.

Segundo a Cesama, as ações de remodelação são realizadas ao longo de todo o ano, seguindo programação de prioridades, quando é avaliada a necessidade de troca.