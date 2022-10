Reprodução - Ocorrência Policial

A Polícia Militar (PM) registrou uma tentativa de homicídio às 4h04 deste desse domingo (16), quando durante patrulha, se deparou com um jovem de 18 anos ferido por disparos de arma de fogo, na saída de uma festa, no bairro Santa Rita, Zona Leste.

De acordo com o registro de evento de defesa social (Reds), a vítima foi encontrada caída no chão, com um ferimento nas costas, outro no braço esquerdo e também na perna direita. Conforme relatou uma testemunha, os tiros partiram de um veículo preto e a motivação seria uma briga entre os envolvidos, cuja razão não foi informada.

