Um homem de 32 anos foi executado no Bairro Santa Efigênia, Zona Sul, na madrugada desta segunda-feira (17). Conforme as informações da Polícia Militar, o corpo da vítima foi encontrado sem sinais vitais e completamente ensanguentado. Conforme o registro de evento de defesa social, populares destacaram que ouviram barulhos de tijolos quebrando, quando se depararam com o homem sendo apedrejado. A Polícia Militar ressaltou que a vítima seria responsável pelo tráfico de entorpecentes na Vila da Prata.

A perícia esteve no local para os trabalhos de praxe, liberando o corpo na sequência.



