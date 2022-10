Arquivo - Ronda policial

Um homem, que ainda não teve a idade divulgada pela Polícia Militar (PM), abordou uma mulher de 52 anos, que saia de um pesqueiro onde trabalha , na altura do número 117 da Rodovia BR-267, no Bairro Igrejinha, Zona Norte. O registro do caso foi feito às 18h20, deste domingo (16). O autor saiu de um matagal e, armado, obrigou a mulher a voltar para o estabelecimento e fazer sexo oral nele, ameaçando a vítima com a arma apontada para sua cabeça.



Um homem de 41 anos, também funcionário do local, ao perceber a ocorrência do crime, abordou o infrator e entrou em luta corporal com o homem. Na sequência, o autor fugiu, levando uma quantia em dinheiro roubado do estabelecimento, em um veículo que roubou de uma mulher de 44 anos que estava no local.

A PM realizou rastreamento, mas não localizou o suspeito.

