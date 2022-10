Foto: Paulo Inácio - Vencedores das categorias do JF Sabor 2022

Na tarde desta segunda-feira (17) foram divulgados os campeões do JF Sabor 2022. Ao todo, 10 categorias receberam os prêmios em solenidade no Trade Hotel, localizado na Av. Itamar Franco. 45 estabelecimentos se inscreveram na competição, onde 69 receitas estavam na disputa. Além disso, quatro pratos receberam menções honrosas durante o evento.



Pela 2º vez, o restaurante Frango Du Francisco recebeu o primeiro lugar do JF Sabor ao conquistar na categoria Pratos para compartilhar do JF Sabor: Caminho Novo- Memórias. De acordo com os proprietários do estabelecimento, Neide e Francisco Mendonça, a relação familiar faz parte do processo de construção dos pratos. “Nós somos uma empresa 90% familiar. Trabalhamos eu, o Francisco e os nossos filhos, minha mãe, meus primos… Então é tudo feito com muito amor e muito carinho. Isso é o que tem nas nossas receitas. Por isso, o sucesso.”



Outro destaque foi a participação de estabelecimentos de cidades da região. Cidades como Bicas, Guarará, Lima Duarte/Ibitipoca, Mar de Espanha, Maripá de Minas, Santos Dumont, Conceição do Formoso e São João Nepomuceno tiveram a oportunidade pela primeira vez em participarem e competirem no evento.



O estabelecimento Santo Antônio Supermercados- Rede Supermais, da cidade de Bicas, foi vencedor de três categorias. O comércio ficou em primeiro lugar nas categorias Sobremesa/Confeitaria e Sanduíches/Lanches. Além disso, a rede de supermercados levou o segundo lugar na categoria Quitandas.



Para a mestre em confeitaria do estabelecimento, Larissa Caetano, ter participado pela primeira vez do JF Sabor foi uma oportunidade única para as cidades da região. “Somos uma equipe de 21 pessoas e todos colaboraram para elaborar um pouquinho de cada prato. Colocamos o nosso sangue para conseguir.”



De acordo com a presidente da Abrasel Zona da Mata, Francele Galil, a edição de 2022 foi maior em relação ao ano passado e a meta para o ano que vem é que o número de estabelecimentos participantes chegue a 75.



“Nós premiamos os três primeiros colocados, mas todos os participantes são vencedores. Cada um se empenhou para trazer o que de melhor a cozinha de nossa região pode oferecer e o resultado é claro: além de apresentarmos novos sabores no cardápio, o setor movimentou mais de R$1 milhão nos 48 dias de evento.”



De acordo com dados da pesquisa realizada pela Abrasel junto aos estabelecimentos, foram comercializados 19.185 pratos durante o festival, o que representou incremento de 20% no faturamento em 90,7% das casas participantes e movimentação de R$1.123.230. Em 16,7% dos estabelecimentos participantes foi necessário fazer pelo menos uma contratação para atender à demanda gerada pelo Festival. Quanto ao delivery e take whay, 87% dos estabelecimentos registraram crescimento de até 20%, percentual de crescimento também registrado no número de frequentadores nos estabelecimentos.



Confira a lista dos vencedores:



MENÇÕES HONROSAS



VEGETARIANO/VEGANO: Japa Hall Sushi Bar: “Japa Veg”

VEGETARIANO/VEGANO: Bom Brasileiro: “Baguetedo Cerrado”

DIET: Padaria Manchester: “Brigadeiro Romeu e Julieta FIT”

COZINHA ORIENTAL: Japa Hall Sushi Bar: “Trio Memórias”



QUITANDAS

1º LUGAR: Bom Brasileiro – “Cascudinho Tropeiro”

2º LUGAR: Santo Antônio Supermercados- Rede Supermais- “Bem Caseiro”

3º LUGAR: Padaria Pralis- “Xamego da vovó”



SANDUÍCHES/ LANCHES 1º LUGAR: Santo Antônio Supermercados- Rede Supermais- “Combinado Caipira”

2º LUGAR: Na Praça – “Na Lata”

3º LUGAR: Corvus Taverna Escandinava- “UaiGnarok”



HAMBÚRGUER

1º LUGAR: Rústicu’s- “Mineiro Uai!”

2º LUGAR: Carpub – “Xangai”

3º LUGAR: Bulky’s Burger – “Porquinho de Milhões”



PIZZAS

1º LUGAR: Raquel Pizza - “Tropical Mineira”

2º LUGAR: Pepper Pizza e Chopp: “ Ouro das Gerais”

3º LUGAR: Mazzolino pizzaria: “Ouro Branco”



DRINKS OU COQUETÉIS COM CACHAÇA

1º LUGAR: Restaurante Salvaterra – "Jóia da Rainha”

2º LUGAR: Corvus Taverna Escandinava - "Minasgard”

3º LUGAR: Japa Hall Sushi Bar - "Caipmel”



SOBREMESA/CONFEITARIA

1º LUGAR: Santo Antônio Supermercados- Rede Supermais- “Rolinho das Gerais” 2º LUGAR: Bom Brasileiro - “Carolina de Minas”

3º LUGAR: Sublime Ristorante- “Derreta o ouro, descubra o tesouro”



PORÇÕES/ENTRADAS

1º LUGAR: Bar do Passarinho – “Costela do Barão”

2º LUGAR: Churrasqueira São Mateus: “Carne de Sol e Pirão de Queijo”

3º LUGAR: La Cueva de Cervantes : “De Guimarães Rosa às Canastras das Gerais”



SELF SERVICE

1º LUGAR: Restaurante O Cachorrão- “Dobradinha Mineira”

2º LUGAR: Restaurante Trem da Terra - “CassouIUAI- O Cassoulet Mineiro”

3º LUGAR: Restaurante Soberano - “Das Raízes à Coroa”



PRATO INDIVIDUAL

1º LUGAR: Sartoni Steakhouse - “O Cachaço”

2º LUGAR: Padaria Linda – “Porquinho no Jardim Mineiro”

3º LUGAR: Carminha Grill – “Frango no ninho à moda da Carminha”





PRATOS PARA COMPARTILHAR

1º LUGAR: Frango Du Francisco – “Bate e Volta de Riquezas”

2º LUGAR: Parrilla Bella Vista – “Bela Cangaia”

3º LUGAR: Asadero Costelaria – “Caminho da Serra