Tomaz Silva/Agência Brasil - Juiz de Fora - Paciente do SUS faz queixa ao atendimento em Juiz de Fora (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Uma pessoa que preferiu não ser identificada encaminhou ao Acessa.com uma queixa sobre o atendimento na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Conforme o relato, profissionais da enfermagem se comunicaram por meio de grupos de uma ala para a outra. O trabalho de limpeza dos espaços teria início às 5h, provocando barulho, com arrastar de latas de lixo, sem cuidado com as pessoas que estão internadas.

“Há troca na medicação, atrasos, pessoal insuficiente para a demanda que tem. Enfermeiros que entram nos quartos como se fizessem favor para os doentes, de forma abrupta, sem respeito e sem o mínimo de empatia”, diz a mensagem. Além desses pontos, o reclamante também acrescentou que os profissionais usam celulares dentro das alas, onde assistem vídeos com volume de som muito alto, desrespeitando um espaço destinado à recuperação de pacientes. Para o paciente: “O espaço destinado aos usuários do Sistema Único de Saúde na Santa Casa de Misericórdia está uma desordem”.



Tags:

Atendimento domicilar | Postos de saúde | Saúde | SUS