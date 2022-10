Divulgação PJF - AMD continuará na administração da Rodoviária por mais 180 dias

Foi publicada no Atos do Governo nesta terça-feira (18), a prorrogação do contrato dos serviços relativos à administração, operação e exploração comercial do Terminal Rodoviário Miguel Mansur, pela AMD Estações de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo Ltda. De acordo com o documento, a vigência do contrato é de 180 dias, contados a partir da assinatura, ou até que o processo de licitação pertinente seja concluído.

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) lançou o edital de licitação para propostas de concessão da rodoviária em dezembro de 2021, por meio da modalidade concorrência. No entanto, em janeiro de 2022, o Município suspendeu o certame por tempo indeterminado, por ele estar em tramitação judicial.

Na sequência, a empresa Infracea Controle do Espaço Aéreo, Aeroportos e Capacitação Ltda, foi contratada de maneira temporária para realizar a gestão do espaço. Em abril de 2022, uma nova contratação temporária ocorreu, e a AMD assumiu a operação do serviço. A ACESSA.com fez contato com a Prefeitura, solicitando a previsão de data para uma nova licitação e aguarda o retorno.

De acordo com o contrato, entre as obrigações da empresa, com base em parâmetros técnicos e operacionais, deve manter serviço de informação ao público; manter serviço de achados e perdidos; gerenciar serviço de guarda-volumes; gerenciar o serviço de estacionamento dos veículos particulares; solicitar a disponibilização de telefone público aos usuários; disponibilizar carrinhos para transporte de bagagens pelos passageiros; organizar as atividades de táxi no terminal observando a regulamentação do Município de Juiz de Fora; utilizar o imóvel em sua finalidade principal de embarque e desembarque de passageiros do transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros, mantendo-o limpo, higienizado, dedetizado e funcional, responsabilizando-se, ainda, por quaisquer danos causados no bem, suas benfeitorias e instalações, bem como a fazer por sua conta as reparações de estragos a que der causa;execução de todo e qualquer serviço que seja necessário para o bom funcionamento do Terminal, tais como serviços de limpeza, conservação de sanitários e vigilância;