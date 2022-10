PJF - Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb)

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou nesta terça-feira, 18, no Atos do Governo, mais duas listas com 40 convocação de candidatos classificados no processo seletivo temporário 2022 do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) para obtenção de informações quanto à realização dos exames médicos admissionais.

Os convocados, classificados para os cargos de auxiliar de serviço (edital 001/2022) e coletor de lixo (edital 002/2022), deverão se dirigir ao Setor de Biometria do Demlurb, no prédio do Centro Administrativo, localizado na Avenida Francisco Valadares 1.000, bairro Vila Ideal, nesta quinta-feira, 20, às 8h. A não apresentação do candidato convocado no dia e horário marcados para realização do exame admissional, motivará a sua eliminação, não havendo segunda chamada.

Tags:

A | Classificação geral | Divulgam | Etecs | Geral | Inscrição | Sisu 2022 | Vestibulinho