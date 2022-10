Divulgação DCE - Estudantes e trabalhadores da UFJF se uniram em caminhada em direção ao Centro da cidade na noite desta terça-feira (18)

Estudantes e trabalhadores da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) se uniram em atividades de protesto ao longo de toda a terça-feira (18). De acordo com o Diretório Central dos Estudantes (DCE), a agenda de atividades contou com 'trancaço dos Institutos", oficina de cartazes, concentração dentro da Universidade e passeata até o Centro. Apesar da suspensão do contingenciamento que tinha sido anunciado pelo Ministério da Educação (MEC), após pressão das universidades, o calendário de mobilização das entidades representativas contra o sucateamento da educação foi mantido.



O coordenador geral do DCE e militante do Levante Popular da Juventude , Maurício de Souza, explicou que a construção do ato data do anúncio do confisco da ordem de R$2,4 bilhões, do orçamento das instituições federais de ensino. Com a união do DCE com a Associação dos Professores de Ensino Superior (Apes), o Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições Federais de Juiz de Fora (Sintufejuf) e a Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), o diálogo foi intensificado no campus.



"Passamos pelas salas, conversamos com os estudantes. Entendemos como esse confisco atingiria a UFJF. Sabemos, há muito tempo, que Bolsonaro é o inimigo número um da Educação Brasileira e das Universidades Pública", destaca Maurício. Ele explica que os alertas sobre as dificuldades e a necessidade de uma mobilização consistente começaram em 2020. "Em função da pandemia, tivemos a demissão de muitos trabalhadores e o corte de mais de 700 bolsas. Com esse confisco, a situação ficaria ainda mais crítica, o que poderia levar, inclusive, a interrupção das atividades, porque afetaria a verba para pagamento de contas básicas como luz e água."



Caso o contingenciamento fosse mantido, o corte na UFJF poderia chegar a R$11 milhões, em um orçamento que já conta com uma previsão de déficit de quase R$11 milhões. O ato desta terça-feira (18) é, portanto, apenas uma das atividades dentro da mobilização.

Ameaças

De acordo com o coordenador geral do DCE, Maurício de Souza, durante a confecção de faixas, na manhã desta terça-feira (18), estudantes foram abordados por eleitores do candidato à reeleição, Jair Messias Bolsonaro (PL). "Tentaram nos coagir dentro do campus, nos acusando de espalhar fake news. Somente quando o segurança da Universidade chegou, que eles saíram.É um clima de hostilidade muito perigoso que se instalou."

Em função da presença de Bolsonaro em comício no Centro de Juiz de Fora, o percurso da manifestação foi alterado. "Evitamos o confronto direito, por conta do discurso de ódio, eles incitam a violência e tudo mais. Mudamos o local de concentração para a ágora da UFJF Universidade local em que contamos com uma segurança um pouco maior". Maurício acrescentou ainda, que a segurança da Universidade entrou em contato com o DCE, informando ter sido pressionada a questionar a realização do ato. "O DCE tem responsabilidade com os estudantes e jamais colocaria a vida de ninguém em perigo."



Conforme Maurício, as ameaças não impediram os estudantes de buscar de dialogar com o povo juiz-forano. "Faltam 12 dias para eleição e a gente precisa vencer o ódio. O nosso ato tem como pauta ser contra o confisco da educação. Mas também apresentar uma nova perspectiva de sociedade e pautar o projeto político que está em debate. Vamos para as ruas, que são do nosso povo, que está comprometida em construir um novo Brasil, porque vemos que o Brasil de hoje já não é mais para a gente. Estamos dispostos a debater um novo projeto de sociedade, um projeto popular para o nosso Brasil".