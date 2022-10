Redes Sociais - Reprodução

Uma Pastelaria sofreu um princípio de incêndio na noite desta terça-feira no Centro de Juiz de Fora.

De acordo com a equipe de Bombeiros militares, o incêndio se concentrou no exaustor. Duas equipes atuaram no combate ao incêndio que foi debelado.



Ainda, de acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas, apenas danos materiais.