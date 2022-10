PJF - Torneio Leiteiro em Juiz de Fora é considerado Patrimônio Imaterial

Os Torneios Leiteiros foram declarados Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de Juiz de Fora através de lei (LEI Nº 14.514) sancionada e publicada no Atos do Governo nesta quarta-feira (19). O projeto de lei é de autoria do vereador Vagner de Oliveira.

Os torneiros que se enquadram como patrimônio imaterial da cidade são dos seguintes distritos e comunidades: Filgueiras, Humaitá de Minas, Igrejinha, Penido, Pirapetinga, Pires, Rosário de Minas, Sarandira, Torreões e de Vila Almeida.

Conforme o texto da lei, o torneio leiteiro é considerado um tipo de competição que tem como objetivo divulgar o potencial produtivo dos animais e apresentar às pessoas a origem do leite que chega às suas mesas, evidenciando a aptidão e o potencial genético de um animal.

Tags:

Circo | Forró | Funarte | Geral | Iphan | Matrizes | Patrimônio cultural | Patrimônio Cultural Imaterial