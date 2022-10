Cooperativa Empreendedora - Encontro deste mês é dedicado ao Outubro Rosa

Mais de cem mulheres participantes da Cooperativa Empreendedora estarão reunidas nesta quarta-feira (19) no Japatê do Spazio, a partir das 19h. Com frequência mensal, o encontro do mês de outubro é dedicado ao Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama.



Dentro da programação, a idealizadora do grupo a Consultora de Moda e Influenciadora Camilla Villas fez um convite solidário para que cada participante faça uma doação ao Instituto Acredite na Energia, organização sem fins lucrativos em prol do câncer de mama presidida por Jeanne Sarchis, que também é membro da Cooperativa. Sobre a ação do Instituto, Camilla Villas explica. " O encontro desse mês é dedicado ao Outubro Rosa e no grupo nós temos o Instituto Acredite na Energia, que é voltado para a assistência a mulheres que passaram e estão passando pelo câncer de mama. O instituto viabiliza vários exames como ultrassom e mamografia e através das tampinhas, do projeto "Acredite na Tampinha" que são tampinhas plásticas que o instituto recolhe e faz a venda. Através disso ele custeia tanto o ultrassom quanto a mamografia".

Além disso ela ressalta como será o encontro desta quarta-feira. “No nosso encontro vamos dar atenção ao instituto para entender quais são as demandas e as ações desenvolvidas. Por isso pedimos às participantes do encontro que cada uma leve 1 lápis de sobrancelha, 1 batom e 1 lenço. Essa doação de lenços é para o banco de lenços do instituto, que abastece outros lugares de Juiz de Fora. A iniciativa é para elevar a autoestima dessas mulheres acometidas pelo câncer. Para que elas possam ter o mínimo, um lenço bonito para se produzir, que é um acessório diferente, o lápis de sobrancelha porque como muitas acabam perdendo a sobrancelha ele faz esse papel e um batom porque toda mulher ama e gosta de se sentir bonita”, explica Camilla.

A Cooperativa Empreendedora existe há 8 meses e é um grupo de mulheres empreendedoras de Juiz de Fora e região que vendem produto ou serviço. O objetivo é realizar parcerias, trocar conteúdo e pensar em formas de networking visando fortalecer o empreendedorismo feminino.



O grupo é aberto a participação de mulheres empreendedoras da cidade e região, basta entrar em contato pelo Instagram. A candidatura da interessada é avaliada e se ela tiver o perfil desejado é acolhida no grupo e recebe o manual com as regras da Cooperativa. A mensalidade é 49,90 é dá direito à participação nos eventos mensais, divulgação no Instagram, participação no grupo de Whatshapp com mais de 200 participantes para trocas e parcerias. Além disso, ela tem acesso ao Clube dos Benefícios que dá direito a um cartão com QRCODE que dá direito a benefícios como descontos e brindes de mais de 150 empresas lideradas por mulheres que oferecem serviços ou produtos na cidade e que participam do grupo.

Tags:

Empreendedor | Encontro | outubro rosa